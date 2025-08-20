Дуглас Луис перейдет в «Ноттингем Форест»

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Луис вернется в Англию, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, на 27-летнего бразильца претендует «Ноттингем Форест». Стороны согласовали условия сделки. Дуглас Луис уже выступал в АПЛ за «Манчестер Сити» и «Астон Виллу».

В сезоне-2024/25 Луис в 27 матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями. Его контракт с «Ювентусом» действует до 30 июня 2029 года.