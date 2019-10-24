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Дубравка подписал новый шестилетний контракт с «Ньюкаслом»

15:07
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Голкипер «Ньюкасла» Мартин Дубравка продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано на шесть лет.

30-летний словак выступает за «Ньюкасл» с января 2017 года. В текущем сезоне он провел девять матчей, пропустил 14 мячей и трижды отыграл «на ноль».

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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