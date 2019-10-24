Дубравка подписал новый шестилетний контракт с «Ньюкаслом»

Голкипер «Ньюкасла» Мартин Дубравка продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано на шесть лет.

?? Newcastle United are delighted to announce that goalkeeper Martin D?bravka has signed a new six-year contract at St. James' Park.



Full story: https://t.co/lGDrCUgJx7 #NUFC pic.twitter.com/HjXW13DI6T — Newcastle United FC (@NUFC) October 24, 2019

30-летний словак выступает за «Ньюкасл» с января 2017 года. В текущем сезоне он провел девять матчей, пропустил 14 мячей и трижды отыграл «на ноль».

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