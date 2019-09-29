Дубль Варди помог «Лестеру» разгромить «Ньюкасл»
В матче 7-го тура чемпионата Англии «Лестер» принимал «Ньюкасл». Хозяева разгромили соперника со счетом 5:0. Дубль на свой счет записал нападающий Джейми Варди.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
7-й тур
«Лестер» — «Ньюкасл Юнайтед» — 5:0 (1:0)
Голы: Рикарду Перейра, 16 (1:0). Варди, 54 (2:0). Дамметт, 57 — в свои ворота (3:0). Варди, 64 (4:0). Ндиди, 90 (5:0).
«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Прат (Чудхури, 79), Тилеманс, Ндиди, Барнс (Олбрайтон, 58), Варди, Перес (Грэй, 84).
«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Шер, Крафт, Дамметт, Ласкеллес, Хэйден, Альмирон (Йедлин, 74), Лонгстафф, Атсу, Муто (Ки Сон Ен, 45), Жоэлинтон (Кэрролл, 63).
Предупреждения: Варди, 24. Шер, 88.
Удаление: Хэйден, 43.
Судья: Поусон (Англия).
29 сентября. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2019-2020/