"Лестер" обыграл "Арсенал" (3:0) в матче 36-го тура чемпионата Англии.

В составе победителей дубль сделал Джейми Варди, еще один мяч забил Юри Тилеманс. После удаления Мэйтланда-Найлса канониры с 36-й минуты играли в меньшинстве.

"Лестер" набрал 51 очко и занимает восьмое место. У "Арсенала" 66 очков и пятая позиция.

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36-й тур

"Лестер" - "Арсенал" - 3:0 (0:0)

Голы: Тилеманс, 59 (1:0). Варди, 86 (2:0). Варди, 90+5 (3:0).

"Лестер": Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Магуайр, Чилвелл, Олбрайтон (Грэй, 86), Тилеманс, Ндиди (Барнс, 46), Чудхури (Менди, 79), Мэддисон, Варди.

"Арсенал": Лено, Папастатопулос, Мустафи, Колашинац, Мхитарян (Гендузи, 74), Джака, Мэйтланд-Найлс, Торрейра, Ляказетт (Нкетиа, 79), Обамеянг, Ивоби (Косьельни, 46).

Предупреждения: Мэйтланд-Найлс, 8. Ндиди, 13. Папастатопулос, 64. Рикарду Перейра, 65. Чилвелл, 70.

Удаление: Мэйтланд-Найлс, 36.

Судья: Оливер.

28 апреля. Лестер. Стадион "King Power Stadium".

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