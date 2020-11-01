Дубль Уорд-Проуза принес «Саутгемптону» победу над «Астон Виллой»
«Саутгемптон» в матче 7-го тура чемпионата Англии обыграл «Астон Виллу» со счетом 4:3.
Дубль в составе «святых» оформил Джеймс Уорд-Проуз, еще по голу забили Янник Вестергор и Дэнни Ингс. Бирмингемцы ответили точными ударами Тайрона Мингса, Олли Уоткинса и Джека Грилиша.
После этого матча «Саутгемптон» с 13 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Астон Вилла» с 12 очками — на шестой строчке.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
7-й тур
«Астон Вилла» — «Саутгемптон» — 3:4 (0:3)
Голы: Вестергор, 20 (0:1). Уорд-Проуз, 33 (0:2). Уорд-Проуз, 45 (0:3). Ингс, 58 (0:4). Мингс, 62 (1:4). Уоткинс, 90+3 — с пенальти (2:4). Грилиш, 90+7 (3:4).
«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш (Эль-Мохамади, 67), Конса, Баркли, Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис, Траоре (Трезеге, 29), Уоткинс.
«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд (Диалло, 79), Вестергор, Беднарек (Стивенс, 46), Уокер-Питерс, Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг, Уолкотт, Ингс (Лонг, 85), Адамс.
Предупреждения: Уорд-Проуз, 12. Кэш, 43. Диалло, 90+2.
Судья: Инглэнд (Англия).
1 ноября. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».
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