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Дубль Уилсона принес «Ньюкаслу» победу над «Эвертоном»

18:54
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«Ньюкасл» в матче 7-го тура чемпионата Англии обыграл «Эвертон» со счетом 2:1.

Дубль в составе «сорок» оформил Каллум Уилсон, гости ответили точным ударом Доминика Калверта-Льюина.

После этого матча «Ньюкасл» с 11 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Эвертон» с 13 очками — на второй строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

7-й тур

«Ньюкасл Юнайтед» — «Эвертон» — 2:1 (0:0)

Голы: Уилсон, 56 — с пенальти (1:0). Уилсон, 84 (2:0). Калверт-Льюин, 90 (2:1).

«Ньюкасл Юнайтед»: Дарлоу, Фернандес, Шер, Ласкеллес, Льюис, Хендрик, Альмирон (Хэйден, 83), Лонгстафф, Сен-Максимен (Фрэйзер, 74), Мерфи, Уилсон (Кэрролл, 87).

«Эвертон»: Ольсен, Кин, Кенни (Ивоби, 77), Мина, Нкунку (Дженк, 69), Делф, Сигурдссон, Аллан, Андре Гомеш (Бернард, 60), Дукуре, Калверт-Льюин.

Предупреждения: Нкунку, 32. Уилсон, 55. Мина, 69. Аллан, 72. Дукуре, 88. Мерфи, 90+5. Дженк, 90+5.

Судья: Аттуэлл (Англия).

1 ноября. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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