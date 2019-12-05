Дубль Рэшфорда принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Тоттенхэмом»

«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Тоттенхэм» в матче 15-го тура чемпионата Англии (2:1). Дублем в составе хозяев отметился Маркус Рэшфорд, а у «шпор» единственный мяч забил Деле Алли.

Стоит отметить, что лондонскую команду тренирует Жозе Моуринью, прошлым местом работы которого был «МЮ».

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«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2:1 (1:1)

Голы: Рэшфорд, 6 (1:0). Алли, 39 (1:1). Рэшфорд, 49 — с пенальти (2:1).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Янг, Джеймс, Мактоминэй, Фред, Лингард (Шоу, 87), Рэшфорд, Гринвуд (Перейра, 80).

«Тоттенхэм»: Гассанига, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Фертонген, Лукас Моура (Эриксен, 64), Уинкс (Ндомбеле, 70), Сиссоко (Ло Сельсо, 85), Алли, Сон Хын Мин, Кейн.

Предупреждение: Уинкс, 13.

Судья: Тирни.

4 декабря. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».

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