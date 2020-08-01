Дубль Обамеянга принес победу «Арсеналу» над «Челси» в финале Кубка Англии и путевку в Лигу Европы

В финале Кубка Англии «Арсенал» одержал волевую победу над «Челси». «Канониры» взяли верх со счетом 2:1.

Первыми отличились «синие» — гол забил Кристиан Пулишич. Однако потом дубль сделал форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг.

Отметим, что «Челси заканчивал матч в меньшинстве после удаления Матео Ковачича.

Таким образом, лондонский клуб под руководством Микеля Артеты завоевал право выступить в Лиге Европы на следующий сезон.

«Арсенал» в 14-й раз выиграл Кубок Англии и обновил свой же рекорд.

Кубок Англии

Финал

«Арсенал» — «Челси» — 2:1 (1:1)

Голы: Пулишич, 5 (0:1). Обамеянг, 28 — с пенальти (1:1). Обамеянг, 67 (2:1).

«Арсенал»: Мартинес, Давид Луиз (Папастатопулос, 88), Бельерин, Тирни (Колашинац, 90+13), Холдинг, Джака, Себальос, Мэйтланд-Найлс, Ляказетт (Нкетиа, 82), Обамеянг, Пепе.

«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта (Кристенсен, 35), Алонсо, Зума, Рюдигер (Абрахам, 78), Джеймс, Ковачич, Жоржинью, Маунт (Баркли, 79), Жиру (Хадсон-Одои, 78), Пулишич (Педро, 49).

Предупреждения: Ковачич, 14. Аспиликуэта, 26. Маунт, 45+4. Себальос, 73. Рюдигер, 75. Баркли, 89.

Удаление: Ковачич, 73.

Судья: Тэйлор (Англия).

1 августа. Лондон. Стадион «Уэмбли».