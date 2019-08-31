Дубль Агуэро помог «Манчестер Сити» разгромить «Брайтон»

«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон» в матче 4-го тура чемпионата Англии — 4:0.

В составе победителей дублем отметился Серхио Агуэро, еще по разу забили Кевин-де Брейне и Бернарду Силва. «Сити» с 10 очками на данный момент возглавляет турнирную таблицу АПЛ.

В других матчах дня «Вест Хэм Юнайтед» победил «Норвич» (2:0), а «Ньюкасл Юнайтед» сыграл вничью с «Уотфордом» (1:1).

Чемпионат Англии. Премьер-лига

4-й тур

«Манчестер Сити» — «Брайтон & Хоув» — 4:0 (2:0)

Голы: Де Брейне, 2 (1:0). Агуэро, 42 (2:0). Агуэро, 55 (3:0). Бернарду Силва, 79 (4:0).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Уокер, Ляпорт (Фернандинью, 37), Зинченко, Сильва (Бернарду Силва, 78), Де Брейне (Гюндоган, 69), Эрнандес, Агуэро, Стерлинг, Махрез.

«Брайтон & Хоув»: Райан, Монтойя, Данк, Берн, Бернарду (Маррей, 67), Уэбстер, Преппер, Стивенс, Марч, Мопей (Конноли, 66), Троссар (Гросс, 74).

Предупреждения: Ляпорт, 36. Данк, 83.

Судья: Мосс (Англия).

31 августа. Манчестер. Стадион «Этихад».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

4-й тур

«Вест Хэм Юнайтед» — «Норвич» — 2:0 (1:0)

Голы: Алле, 24 (1:0). Ярмоленко, 56 (2:0).

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна, Фредерикс, Масуаку, Диоп, Нобл (Санчес, 85), Лансини, Райс, Ярмоленко (Снодграсс, 71), Алле, Фелипе Андерсон (Пабло Форнальс, 88).

«Норвич»: Крул, Годфри, Циммерманн (Амаду, 36), Льюис, Ааронс, Штиперманн (Дрмич, 77), Ляйтнер, Трибулль, Кантуэлл (Маклин, 78), Пукки, Буэндия.

Предупреждения: Фредерикс, 60. Ааронс, 62. Снодграсс, 74.

Судья: Тирни (Англия).

31 августа. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

4-й тур

«Ньюкасл Юнайтед» — «Уотфорд» — 1:1 (1:1)

Голы: Хьюз, 2 (0:1). Шер, 41 (1:1).

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Виллемс, Шер (Фернандес, 85), Крафт (Манкильо, 78), Дамметт, Ласкеллес, Хэйден, Альмирон, Лонгстафф, Атсу (Муто, 82), Жоэлинтон.

«Уотфорд»: Фостер, Янмат, Каткарт, Кико Фемения, Кабаселе, Доусон, Клеверли, Перейра, Дукуре (Чалоба, 71), Хьюз (Саксесс, 72), Грэй (Деулофеу, 82).

Предупреждения: Дукуре, 29. Хэйден, 31. Дамметт, 44. Доусон, 44. Каткарт, 55.

Судья: Скотт (Англия).

31 августа. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».