Дрогба объявил о расставании с женой после публикации интимного видео

Бывший форвард «Челси», «Марселя» и сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба расстался со своей супругой Лаллой Диакате. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Instagram. Скрин опубликовало британское издание The Sun.

«Обычно я не комментирую свою личную жизнь, но из-за ложных спекуляций в СМИ сегодня я подтверждаю, что, к сожалению, после 20 лет вместе Лалла и я приняли решение расстаться в прошлом году», — говорится в заявлении.

Британский таблоид указывает, что ивуариец сделал заявление после того, как в сети опубликовали интимные фото и видео с ним, где он в постели вместе с другой женщиной. Представитель бывшего игрока указывал, что видео было получено в результате взлома.

42-летний Дидье Дрогба завершил карьеру в 2018 году в возрасте 40 лет.