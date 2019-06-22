Дрогба назвал Лэмпарда лучшим вариантом для "Челси"

Бывший нападающий "Челси" Дидье Дрогба назвал своего экс-партнера по команде Фрэнка Лэмпарда лучшим кандидатом на должность главного тренера лондонцев. На данный момент Лэмпард возглавляет "Дерби Каунти", с которым занял шестое место в чемпионшипе и дошел до финала плей-офф за место в АПЛ.

- Кто лучше всего подходит на должность главного тренера "Челси"? Тот, кто сейчас ведет переговоры - Фрэнк Лэмпард, - сказал Дрогба в прямом эфире в Инстаграме.

Лэмпард защищал цвета "Челси" с 2001 по 2014 год. Должность главного тренера в клубе остается вакантной после ухода Маурицио Сарри в "Ювентус".