Дринкуотер может продолжить карьеру в Турции

Полузащитник «Челси» Дэнни Дринкуотер может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 30-летний англичанин ведет переговоры о переходе в «Касымпашу» на правах аренды.

В сезоне-2020/21 Дринкуотер ни разу не появился на поле в составе основной команды «Челси», четырежды сыграв за молодежный состав. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.