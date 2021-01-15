Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Дринкуотер может продолжить карьеру в Турции

15:58
Теги:

Полузащитник «Челси» Дэнни Дринкуотер может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 30-летний англичанин ведет переговоры о переходе в «Касымпашу» на правах аренды.

В сезоне-2020/21 Дринкуотер ни разу не появился на поле в составе основной команды «Челси», четырежды сыграв за молодежный состав. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир