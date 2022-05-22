Дортмундская «Боруссия» и «Ньюкасл» поборются за форварда «Реймса» Экитике

Нападающий «Реймса» Уго Экитике с большой долей вероятности сменит команду в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, главными претендентами на 19-летнего француза являются «Ньюкасл» и дортмундская «Боруссия». Футболист должен определиться со своим будущим в ближайшее время.

В сезоне-2021/22 Экитике забил 11 голов и отдал 5 результативных передач в 27 матчах за «Реймс». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 20 миллионов евро.