Донни ван де Бек: «В «МЮ» одни из лучших полузащитников в мире, я могу привнести свои сильные стороны»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек поделился впечатлениями от перехода в английский клуб.

— Я не могу объяснить, насколько это невероятная возможность присоединиться к клубу с такой удивительной историей, — приводит слова ван де Бека официальный сайт клуба. — Хочу поблагодарить всех в «Аяксе». Я вырос там, и у меня всегда будет особая связь с клубом. Теперь я готов сделать следующий шаг в своей карьере, и нет более высокого стандарта, чем «Манчестер Юнайтед». Все говорили мне, насколько прекрасна атмосфера на «Олд Траффорд», и я с нетерпением жду возможности испытать это, как только фанаты смогут вернуться на стадион.

В этой команде одни из лучших полузащитников в мире, и я знаю, что могу учиться у них, а также привнести свои сильные стороны.

После разговора с главным тренером о его видении направления, в котором движется клуб, я не могу дождаться, чтобы стать его частью.