Донни ван де Бек: «Счастлив, что дебютировал за «Манчестер Юнайтед», но разочарован результатом»
11:58
Полузащитник Донни ван де Бек оценил свой первый матч в составе «Манчестер Юнайтед».
— Счастлив, что дебютировал за «МЮ», но разочарован результатом, — написал у себя в Twitter ван де Бек. — Нельзя опускать головы, надо готовиться к следующему матчу, который будет во вторник.
В субботу «Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» (1:3). Ван де Бек забил единственный гол своей команды.
Happy to make my debut for @manutd tonight, but disappointed with the result. We keep our heads up and go for our next game on Tuesday?? pic.twitter.com/1b0DYFr9IC— Donny van de Beek (@Donny_beek6) September 19, 2020
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