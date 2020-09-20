Донни ван де Бек: «Счастлив, что дебютировал за «Манчестер Юнайтед», но разочарован результатом»

Полузащитник Донни ван де Бек оценил свой первый матч в составе «Манчестер Юнайтед».

— Счастлив, что дебютировал за «МЮ», но разочарован результатом, — написал у себя в Twitter ван де Бек. — Нельзя опускать головы, надо готовиться к следующему матчу, который будет во вторник.

В субботу «Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» (1:3). Ван де Бек забил единственный гол своей команды.