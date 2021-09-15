Донни ван де Бек попал в сферу интересов «Арсенала»
22:19
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может продолжить карьеру в другой команде АПЛ. В услугах 24-летнего игрока сборной Нидерландов заинтересован «Арсенал», информирует Todofichajes.
«Канониры» следующим летом готовы предложить за хавбека 30 миллионов евро.
Ван де Бек недоволен своим нынешним положением в «Манчестер Юнайтед». Он хочет играть больше и ждет действий от главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера. Если ничего не изменится, то он будет готов покинуть стан манкунианцев.
В текущем сезоне ван де Бек провел лишь шесть минут, один раз выйдя на замену.
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