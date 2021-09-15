Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Донни ван де Бек попал в сферу интересов «Арсенала»

22:19
Теги:

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может продолжить карьеру в другой команде АПЛ. В услугах 24-летнего игрока сборной Нидерландов заинтересован «Арсенал», информирует Todofichajes.

«Канониры» следующим летом готовы предложить за хавбека 30 миллионов евро.

Ван де Бек недоволен своим нынешним положением в «Манчестер Юнайтед». Он хочет играть больше и ждет действий от главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера. Если ничего не изменится, то он будет готов покинуть стан манкунианцев.

В текущем сезоне ван де Бек провел лишь шесть минут, один раз выйдя на замену.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Экс-игроки «Тамбова» и «Нижнего Новгорода» разорвали «Шахтер»! «Шериф» начал Лигу чемпионов с победы
Николич: «Горжусь, что у меня в команде много игроков сборной России. Такого не было давно в «Локомотиве»
«Миннесота» начинает злиться на Капризова и его агента. Скоро сезон, а контракта все нет
Энтони Джошуа — Александр Усик, что нужно знать о бое: дата, место, где смотреть трансляцию
«Спартак» — лучшая команда Европы». Историческая осень красно-белых в Лиге чемпионов
vs
0
Офсайд