Донни ван де Бек попал в сферу интересов «Арсенала»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может продолжить карьеру в другой команде АПЛ. В услугах 24-летнего игрока сборной Нидерландов заинтересован «Арсенал», информирует Todofichajes.

«Канониры» следующим летом готовы предложить за хавбека 30 миллионов евро.

Ван де Бек недоволен своим нынешним положением в «Манчестер Юнайтед». Он хочет играть больше и ждет действий от главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера. Если ничего не изменится, то он будет готов покинуть стан манкунианцев.

В текущем сезоне ван де Бек провел лишь шесть минут, один раз выйдя на замену.