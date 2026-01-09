Собослаи — о ничьей с «Арсеналом»: «Это был шаг вперед для «Ливерпуля»
Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи прокомментировал ничью с «Арсеналом» (0:0) в матче 21-го тура чемпионата Англии.
«Мы играли с невероятной командой. «Лиерпуль» снова показал, почему стал чемпионами в прошлом сезоне. Это был шаг вперед после последних недель, и да, мы снова показали команде, которая находится на вершине таблицы, что можем конкурировать, и нам нужно сохранить этот настрой на следующие недели.
В АПЛ нужно бороться, чтобы добиться результатов, и сегодня каждый из нас, каждый игрок, показал, что мы способны на это. Нужно продолжать в том же духе и работать так же усердно, как и сегодня. Конечно, играть здесь против такой сильной команды, как «Арсенал», непросто, но я думаю, что ни одна команда в АПЛ не любит играть в пас, поэтому в первом тайме мы старались как можно больше контролировать мяч, как и во втором тайме», — цитирует BBC Собослаи.
«Арсенал» набрал 49 очков и лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» идет на 4-й строчке — 35 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -