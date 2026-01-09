Собослаи — о ничьей с «Арсеналом»: «Это был шаг вперед для «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи прокомментировал ничью с «Арсеналом» (0:0) в матче 21-го тура чемпионата Англии.

«Мы играли с невероятной командой. «Лиерпуль» снова показал, почему стал чемпионами в прошлом сезоне. Это был шаг вперед после последних недель, и да, мы снова показали команде, которая находится на вершине таблицы, что можем конкурировать, и нам нужно сохранить этот настрой на следующие недели.

В АПЛ нужно бороться, чтобы добиться результатов, и сегодня каждый из нас, каждый игрок, показал, что мы способны на это. Нужно продолжать в том же духе и работать так же усердно, как и сегодня. Конечно, играть здесь против такой сильной команды, как «Арсенал», непросто, но я думаю, что ни одна команда в АПЛ не любит играть в пас, поэтому в первом тайме мы старались как можно больше контролировать мяч, как и во втором тайме», — цитирует BBC Собослаи.

«Арсенал» набрал 49 очков и лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» идет на 4-й строчке — 35 очков.