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Домашняя форма «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон выполнена в стиле 1960-х годов

11:59
Маркус Рэшфорд в новой форме «Манчестер Юнайтед». Фото «Манчестер Юнайтед»
Маркус Рэшфорд в новой форме «Манчестер Юнайтед». Фото «Манчестер Юнайтед»
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«Манчестер Юнайтед» представил новую домашнюю форму на сезон-2021/22.

Комплект выполнен в ретростиле, он вдохновлен формой, в которой «красные дьяволы» выступали в 1960-х годах. Футболка выполнена в красном цвете с белыми воротником и рукавами, шорты — белые с красными полосками по бокам.

Публикация от Manchester United (@manchesterunited)

В сезоне-2020/21 «Манчестер Юнайтед» занял второе место в чемпионате Англии. Первый матч в новом сезоне чемпионата «красные дьяволы» проведут на своем поле 14 августа против «Лидса».

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Иван Торопцев все материалы автора

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