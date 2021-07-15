Домашняя форма «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон выполнена в стиле 1960-х годов

«Манчестер Юнайтед» представил новую домашнюю форму на сезон-2021/22.

Комплект выполнен в ретростиле, он вдохновлен формой, в которой «красные дьяволы» выступали в 1960-х годах. Футболка выполнена в красном цвете с белыми воротником и рукавами, шорты — белые с красными полосками по бокам.

В сезоне-2020/21 «Манчестер Юнайтед» занял второе место в чемпионате Англии. Первый матч в новом сезоне чемпионата «красные дьяволы» проведут на своем поле 14 августа против «Лидса».