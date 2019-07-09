Дом Старриджа ограбили и украли его собаку. Видео

Экс-нападающий "Ливерпуля" Дэниэл Старридж записал видео, в котором показал свой дом в Лос-Анджелесе после ограбления. Как сообщил футболист, у него пропала собака. Он требует вернуть животное и готов заплатить любую сумму.

Старридж перешел в "Ливерпуль" зимой 2013 года из "Челси" за 15 миллионов евро. Также он выступал за "Манчестер Сити", "Болтон" и "Вест Бромвич". В английской премьер-лиге он провел 218 игр, в которых забил 77 мячей и отдал 30 результативных передач. Также у него 26 игр за сборную Англии, в которых он забил восемь голов.