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Дом Фабинью ограбили, пока «Ливерпуль» отмечал победу в АПЛ

09:27
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Дом полузащитника «Ливерпуля» Фабинью ограбили, сообщает Liverpool Echo.

Злоумышленники ограбили футболиста, когда команда отмечала победу в чемпионате Англии. На момент преступления дома никого не было. Из дома было украдено несколько украшений, а также Audi RS6, который позже обнаружили и вернули владельцу.

Ранее воры уже забирались в дома футболистов «Ливерпуля» Садьо Мане, Роберту Фирмину и Деяна Ловрена.

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