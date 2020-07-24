Дом Фабинью ограбили, пока «Ливерпуль» отмечал победу в АПЛ

Дом полузащитника «Ливерпуля» Фабинью ограбили, сообщает Liverpool Echo.

Злоумышленники ограбили футболиста, когда команда отмечала победу в чемпионате Англии. На момент преступления дома никого не было. Из дома было украдено несколько украшений, а также Audi RS6, который позже обнаружили и вернули владельцу.

Ранее воры уже забирались в дома футболистов «Ливерпуля» Садьо Мане, Роберту Фирмину и Деяна Ловрена.