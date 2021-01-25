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Дольше Лэмпарда у Абрамовича работали только чемпионы

16:30
Фрэнк Лэмпард. Фото AFP
Фрэнк Лэмпард. Фото AFP
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Фрэнк Лэмпард проработал в должности главного тренера «Челси» полтора года, успев сыграть с командой, правда неудачно, в двух матчах, где можно было выиграть трофеи, — Суперкубке УЕФА и Кубке Англии.

Под руководство легенды клуба лондонцы провели 84 матча, что является пятым результатом среди тренеров в эпоху Романа Абрамовича. Дольше Лэмпарда в роли главного тренера задерживались только чемпионы Англии — Жозе Моуринью (дважды), Карло Анчелотти и Антонио Конте. При этом по проценту побед (59,13%) Фрэнк опередил лишь двух тренеров последних лет. Реже него побеждали только Андре Виллаш-Боаш (56,67%) и Гус Хиддинк во время второго приезда в Лондон (50,62%).

Главные тренеры «Челси» при Романе Абрамовиче:

Тренер

Страна

Годы

И

В

Н

П

М

О

% побед

Клаудио Раньери

Италия

2003-2004

59

36

12

11

102-48

120

67,80

Жозе Моуринью

Португалия

2004-2007

185

124

40

21

330-199

412

74,23

Авраам Грант

Израиль

2007-2008

54

36

13

5

97-36

121

74,69

Луиз Фелипе Сколари

Бразилия

2008-2009

36

20

11

5

66-24

71

65,74

Рэй Уилкинс

Англия

2009

1

1

0

0

3-1

3

100,0

Гус Хиддинк

Голландия

2009

22

16

5

1

41-19

53

80,30

Карло Анчелотти

Италия

2009-2011

109

67

20

22

241-94

221

67,58

Андре Виллаш-Боаш

Португалия

2011-2012

40

19

11

10

69-43

68

56,67

Роберто Ди Маттео

Италия

2012

42

24

9

9

43-23

81

64,29

Рафаэль Бенитес

Испания

2012-2013

48

28

10

10

99-48

94

65,28

Жозе Моуринью

Португалия

2013-2015

136

80

29

27

245-121

269

65,93

Стив Холланд

Англия

2015

1

1

0

0

3-1

3

100,0

Гус Хиддинк

Голландия

2015-2016

27

10

11

6

52-34

41

50,62

Антонио Конте

Италия

2016-2018

106

69

17

20

212-102

224

70,44

Маурицио Сарри

Италия

2018-2019

63

39

13

11

112-58

130

68,78

Фрэнк Лэмпард

Англия

2019-2021

84

44

17

23

163-106

149

59,13

Тем не менее Лэмпард, забивший 177 голов в матчах английской премьер-лиги, остается самым успешным тренером среди главных бомбардиров лиги. Ведь седьмое место Хасселбайнка в чемпионате Бельгии и четвертое место Фаулера в чемпионате Австралии сложно сравнивать с четвертым местом Лэмпарда в премьер-лиге.

Тренерская карьера лучших бомбардиров премьер-лиги:

Бомбардир

Карьера игрока

Карьера тренера

Матчи

Голы

Клубы

Лучший результат

Алан Ширер

441

260

Ньюкасл

18-е место в премьер-лиге

Уэйн Руни

491

208

Дерби Каунти

21-е место в первенстве Англии*

Энди Коул

415

187

-

-

Серхио Агуэро

268

180

Продолжает карьеру

Фрэнк Лэмпард

611

177

Дерби Каунти, Челси

Финал Кубка Англии, 4-е место в премьер-лиге

Тьерри Анри

258

175

Монако, Монреаль

19-е место в чемпионате Франции**

Джермейн Дефо

496

163

Продолжает карьеру

Робби Фаулер

379

162

Брисбен Роар, Ист Бенгал

4-е место в чемпионате Австралии

Харри Кейн

228

155

Продолжает карьеру

Майкл Оуэн

326

150

-

-

Лес Фердинанд

349

149

-

-

Тедди Шерингем

418

147

Стивенейдж, АТК

9-е место в чемпионате Индии**

Робин ван Перси

280

144

-

-

Джимми Флойд Хасселбайнк

288

129

Антверпен, Бертон, КПР, Нортхэмптон

7-е место в чемпионате Бельгии

Николя Анелька

364

126

Мумбаи Сити

6-е место в чемпионате Индии

* Нынешний сезон.
** На момент увольнения.

(Кирилл Бурдаков)

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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