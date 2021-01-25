Дольше Лэмпарда у Абрамовича работали только чемпионы
Под руководство легенды клуба лондонцы провели 84 матча, что является пятым результатом среди тренеров в эпоху Романа Абрамовича. Дольше Лэмпарда в роли главного тренера задерживались только чемпионы Англии — Жозе Моуринью (дважды), Карло Анчелотти и Антонио Конте. При этом по проценту побед (59,13%) Фрэнк опередил лишь двух тренеров последних лет. Реже него побеждали только Андре Виллаш-Боаш (56,67%) и Гус Хиддинк во время второго приезда в Лондон (50,62%).
Главные тренеры «Челси» при Романе Абрамовиче:
|
Тренер
|
Страна
|
Годы
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
% побед
|
Клаудио Раньери
|
Италия
|
2003-2004
|
59
|
36
|
12
|
11
|
102-48
|
120
|
67,80
|
Жозе Моуринью
|
Португалия
|
2004-2007
|
185
|
124
|
40
|
21
|
330-199
|
412
|
74,23
|
Авраам Грант
|
Израиль
|
2007-2008
|
54
|
36
|
13
|
5
|
97-36
|
121
|
74,69
|
Луиз Фелипе Сколари
|
Бразилия
|
2008-2009
|
36
|
20
|
11
|
5
|
66-24
|
71
|
65,74
|
Рэй Уилкинс
|
Англия
|
2009
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3-1
|
3
|
100,0
|
Гус Хиддинк
|
Голландия
|
2009
|
22
|
16
|
5
|
1
|
41-19
|
53
|
80,30
|
Карло Анчелотти
|
Италия
|
2009-2011
|
109
|
67
|
20
|
22
|
241-94
|
221
|
67,58
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Португалия
|
2011-2012
|
40
|
19
|
11
|
10
|
69-43
|
68
|
56,67
|
Роберто Ди Маттео
|
Италия
|
2012
|
42
|
24
|
9
|
9
|
43-23
|
81
|
64,29
|
Рафаэль Бенитес
|
Испания
|
2012-2013
|
48
|
28
|
10
|
10
|
99-48
|
94
|
65,28
|
Жозе Моуринью
|
Португалия
|
2013-2015
|
136
|
80
|
29
|
27
|
245-121
|
269
|
65,93
|
Стив Холланд
|
Англия
|
2015
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3-1
|
3
|
100,0
|
Гус Хиддинк
|
Голландия
|
2015-2016
|
27
|
10
|
11
|
6
|
52-34
|
41
|
50,62
|
Антонио Конте
|
Италия
|
2016-2018
|
106
|
69
|
17
|
20
|
212-102
|
224
|
70,44
|
Маурицио Сарри
|
Италия
|
2018-2019
|
63
|
39
|
13
|
11
|
112-58
|
130
|
68,78
|
Фрэнк Лэмпард
|
Англия
|
2019-2021
|
84
|
44
|
17
|
23
|
163-106
|
149
|
59,13
Тем не менее Лэмпард, забивший 177 голов в матчах английской премьер-лиги, остается самым успешным тренером среди главных бомбардиров лиги. Ведь седьмое место Хасселбайнка в чемпионате Бельгии и четвертое место Фаулера в чемпионате Австралии сложно сравнивать с четвертым местом Лэмпарда в премьер-лиге.
Тренерская карьера лучших бомбардиров премьер-лиги:
|
Бомбардир
|
Карьера игрока
|
Карьера тренера
|
Матчи
|
Голы
|
Клубы
|
Лучший результат
|
Алан Ширер
|
441
|
260
|
Ньюкасл
|
18-е место в премьер-лиге
|
Уэйн Руни
|
491
|
208
|
Дерби Каунти
|
21-е место в первенстве Англии*
|
Энди Коул
|
415
|
187
|
-
|
-
|
Серхио Агуэро
|
268
|
180
|
Продолжает карьеру
|
Фрэнк Лэмпард
|
611
|
177
|
Дерби Каунти, Челси
|
Финал Кубка Англии, 4-е место в премьер-лиге
|
Тьерри Анри
|
258
|
175
|
Монако, Монреаль
|
19-е место в чемпионате Франции**
|
Джермейн Дефо
|
496
|
163
|
Продолжает карьеру
|
Робби Фаулер
|
379
|
162
|
Брисбен Роар, Ист Бенгал
|
4-е место в чемпионате Австралии
|
Харри Кейн
|
228
|
155
|
Продолжает карьеру
|
Майкл Оуэн
|
326
|
150
|
-
|
-
|
Лес Фердинанд
|
349
|
149
|
-
|
-
|
Тедди Шерингем
|
418
|
147
|
Стивенейдж, АТК
|
9-е место в чемпионате Индии**
|
Робин ван Перси
|
280
|
144
|
-
|
-
|
Джимми Флойд Хасселбайнк
|
288
|
129
|
Антверпен, Бертон, КПР, Нортхэмптон
|
7-е место в чемпионате Бельгии
|
Николя Анелька
|
364
|
126
|
Мумбаи Сити
|
6-е место в чемпионате Индии
* Нынешний сезон.
** На момент увольнения.
(Кирилл Бурдаков)
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