Дольше Лэмпарда у Абрамовича работали только чемпионы

Фрэнк Лэмпард проработал в должности главного тренера «Челси» полтора года, успев сыграть с командой, правда неудачно, в двух матчах, где можно было выиграть трофеи, — Суперкубке УЕФА и Кубке Англии.

Под руководство легенды клуба лондонцы провели 84 матча, что является пятым результатом среди тренеров в эпоху Романа Абрамовича. Дольше Лэмпарда в роли главного тренера задерживались только чемпионы Англии — Жозе Моуринью (дважды), Карло Анчелотти и Антонио Конте. При этом по проценту побед (59,13%) Фрэнк опередил лишь двух тренеров последних лет. Реже него побеждали только Андре Виллаш-Боаш (56,67%) и Гус Хиддинк во время второго приезда в Лондон (50,62%).

Главные тренеры «Челси» при Романе Абрамовиче:

Тренер Страна Годы И В Н П М О % побед Клаудио Раньери Италия 2003-2004 59 36 12 11 102-48 120 67,80 Жозе Моуринью Португалия 2004-2007 185 124 40 21 330-199 412 74,23 Авраам Грант Израиль 2007-2008 54 36 13 5 97-36 121 74,69 Луиз Фелипе Сколари Бразилия 2008-2009 36 20 11 5 66-24 71 65,74 Рэй Уилкинс Англия 2009 1 1 0 0 3-1 3 100,0 Гус Хиддинк Голландия 2009 22 16 5 1 41-19 53 80,30 Карло Анчелотти Италия 2009-2011 109 67 20 22 241-94 221 67,58 Андре Виллаш-Боаш Португалия 2011-2012 40 19 11 10 69-43 68 56,67 Роберто Ди Маттео Италия 2012 42 24 9 9 43-23 81 64,29 Рафаэль Бенитес Испания 2012-2013 48 28 10 10 99-48 94 65,28 Жозе Моуринью Португалия 2013-2015 136 80 29 27 245-121 269 65,93 Стив Холланд Англия 2015 1 1 0 0 3-1 3 100,0 Гус Хиддинк Голландия 2015-2016 27 10 11 6 52-34 41 50,62 Антонио Конте Италия 2016-2018 106 69 17 20 212-102 224 70,44 Маурицио Сарри Италия 2018-2019 63 39 13 11 112-58 130 68,78 Фрэнк Лэмпард Англия 2019-2021 84 44 17 23 163-106 149 59,13

Тем не менее Лэмпард, забивший 177 голов в матчах английской премьер-лиги, остается самым успешным тренером среди главных бомбардиров лиги. Ведь седьмое место Хасселбайнка в чемпионате Бельгии и четвертое место Фаулера в чемпионате Австралии сложно сравнивать с четвертым местом Лэмпарда в премьер-лиге.

Тренерская карьера лучших бомбардиров премьер-лиги:

Бомбардир Карьера игрока Карьера тренера Матчи Голы Клубы Лучший результат Алан Ширер 441 260 Ньюкасл 18-е место в премьер-лиге Уэйн Руни 491 208 Дерби Каунти 21-е место в первенстве Англии* Энди Коул 415 187 - - Серхио Агуэро 268 180 Продолжает карьеру Фрэнк Лэмпард 611 177 Дерби Каунти, Челси Финал Кубка Англии, 4-е место в премьер-лиге Тьерри Анри 258 175 Монако, Монреаль 19-е место в чемпионате Франции** Джермейн Дефо 496 163 Продолжает карьеру Робби Фаулер 379 162 Брисбен Роар, Ист Бенгал 4-е место в чемпионате Австралии Харри Кейн 228 155 Продолжает карьеру Майкл Оуэн 326 150 - - Лес Фердинанд 349 149 - - Тедди Шерингем 418 147 Стивенейдж, АТК 9-е место в чемпионате Индии** Робин ван Перси 280 144 - - Джимми Флойд Хасселбайнк 288 129 Антверпен, Бертон, КПР, Нортхэмптон 7-е место в чемпионате Бельгии Николя Анелька 364 126 Мумбаи Сити 6-е место в чемпионате Индии

* Нынешний сезон.

** На момент увольнения.

(Кирилл Бурдаков)