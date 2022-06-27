Долг «Манчестер Юнайтед» вырастет до 1 миллиарда фунтов из-за реконструкции «Олд Траффорд»

Реконструкция стадиона «Олд Траффорд» приведет к увеличению долга «Манчестер Юнайтед» до 1 миллиарда фунтов, утверждает Daily Mirror.

В данный момент в «МЮ» разрабатывают план по увеличению вместимости своего стадиона до 88 тысяч зрителей, а также собираются обновить тренировочную базу клуба в Каррингтоне.

При этом владеющее «Юнайтед» семейство Глэйзеров не собирается тратить на перестройку «Олд Траффорд» свои средства.

По предварительным данным, столь амбициозный проект обернется удвоением текущего долга «красных дьяволов» в 500 миллионов фунтов.