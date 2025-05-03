Футбол
3 мая, 03:30

Доку — о победе над «Вулверхэмптоном»: «Это был тяжелый матч, они играли очень хорошо»

Сергей Разин
корреспондент

Нападающий «Манчестер Сити» Джереми Доку подвел итоги матча 35-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:0).

«Это был тяжелый матч, они играли очень хорошо. Мы не показали своей лучшей игры, но три очка — это три очка. Но им следует отдать должное. Мы должны быть в зоне Лиги чемпионов. Впереди еще много игр, поэтому мы хорошо к ним подготовимся», — приводит слова Доку BBC Sports.

«Сити» одержал пятую победу подряд, набрал 64 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Вулверхэмптон» прервал свою шестиматчевую беспроигрышную серию и занимает 13-ю строчку с 41 очком.

ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Манчестер Сити
