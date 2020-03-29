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Доктора и медсестры будут обучаться на стадионе «Манчестер Сити»

11:18
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«Манчестер Сити» разрешил здравоохранительным службам использовать ложи и комнаты для пресс-конференций «Этихад Стэдиум» для обучения докторов и медсестр противодействию коронавирусу COVID-19, сообщает FourFourTwo.

Профессиональный футбол в Англии приостановлен до 30 апреля, однако вряд ли он будет возобновлен в это время. Возможно, матчи будут играться без зрителей, если это посчитают безопасным.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 665 616 человек. Умерших — 30 857, выздоровевших — 141 746. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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