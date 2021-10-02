«Добро пожаловать». «Манчестер Юнайтед» выложил фото Хабиба с футболкой с номером Роналду
«Манчестер Юнайтед» в Twitter выложил фотографию с бывшим бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым. Он сфотографировался с именной футболкой клуба с номером нападающего Криштиану Роналду на стадионе «Олд Траффорд».
«Добро пожаловать на «Олд Траффорд», Хабиб», — говорится в посте клуба.
2 октября «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Эвертон» в матче 7-го тура чемпионата Англии. Начало встречи — в 14.30 по московскому времени.
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