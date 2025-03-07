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Дисквалификация вратаря «Миллуолла» Робертса продлена до шести матчей

Даниил Аршавский

Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение продлить дисквалификацию голкипера «Миллуола» Лиама Робертса до 6 матчей за фол в матче 5-го раунда Кубка Англии с «Кристал Пэлас» (1:3).

На 6-й минуте встречи вратарь в прыжке ударил форварда «Кристал Пэлас» Жан-Филиппа Матета ногой по голове, пытаясь выбить мяч. Французскому футболисту оказали медицинскую помощь, ему понадобилась кислородная маска, позже нападающего унесли с поля на носилках. В больнице Матету наложили 25 швов на голову.

Лиам Робертс сможет вновь защищать ворота «Миллуола» 8 апреля в матче 41-го тура чемпионшипа с «Шеффилд Юнайтед».

«Я безоговорочно принимаю красную карточку и свое наказание. Более того, было крайне неприятно наблюдать за предположениями о том, что я намеревался навредить коллеге-профессионалу. Я никогда не выходил на футбольное поле с намерением навредить кому-либо», — приводит слова Робертса пресс-служба «Миллуола» на официальном сайте клуба.

Жан-Филиппу Матета наложили швы после столкновения с&nbsp;Лиамом Робертсом в&nbsp;матче &laquo;Кристал Пэлас&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Миллуолл&raquo; (3:1).25 швов: итог чудовищной травмы одного из топ-бомбардиров АПЛ. Вратарь влетел ему в голову ногой
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Футбол
ФК Миллуол
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«Ноттингем Форест» обыграл «Манчестер Сити» и сохранил третье место в АПЛ
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 6 6 0 0 16-5 18
2
 Арсенал 6 5 0 1 10-5 15
3
 Брайтон 6 4 1 1 18-5 13
4
 Брентфорд 6 2 4 0 12-6 10
5
 Эвертон 6 2 4 0 8-5 10
6
 Челси 6 3 1 2 15-13 10
7
 Ливерпуль 6 2 3 1 7-7 9
8
 Халл Сити 6 2 3 1 8-6 9
9
 Лидс 6 2 3 1 8-5 9
10
 Ипсвич 6 3 0 3 9-12 9
11
 Ньюкасл 6 2 2 2 10-13 8
12
 Кристал Пэлас 6 2 1 3 9-12 7
13
 Ковентри 6 2 0 4 5-11 6
14
 МЮ 6 1 3 2 9-9 6
15
 Нот. Форест 6 1 2 3 5-8 5
16
 Астон Вилла 6 1 2 3 6-11 5
17
 Сандерленд 6 1 1 4 6-12 4
18
 Борнмут 6 0 3 3 7-13 3
19
 Тоттенхэм 6 0 3 3 3-9 3
20
 Фулхэм 6 0 2 4 6-10 2
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17.10 14:30 Эвертон – Челси - : -
17.10 17:00 Брентфорд – Ливерпуль - : -
17.10 17:00 Фулхэм – Халл Сити - : -
17.10 17:00 Ман. Сити – Ипсвич - : -
17.10 19:30 Ньюкасл – Астон Вилла - : -
18.10 16:00 Борнмут – Сандерленд - : -
18.10 16:00 Брайтон – Кристал Пэлас - : -
18.10 16:00 Лидс – МЮ - : -
18.10 18:30 Нот. Форест – Арсенал - : -
19.10 22:00 Тоттенхэм – Ковентри - : -
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 4
П
Паскаль Грос
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Ливерпуль

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Жоао Педро
Жоао Педро

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И К Ж
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Паскаль Стрейк
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