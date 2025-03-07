Дисквалификация вратаря «Миллуолла» Робертса продлена до шести матчей
Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение продлить дисквалификацию голкипера «Миллуола» Лиама Робертса до 6 матчей за фол в матче 5-го раунда Кубка Англии с «Кристал Пэлас» (1:3).
На 6-й минуте встречи вратарь в прыжке ударил форварда «Кристал Пэлас» Жан-Филиппа Матета ногой по голове, пытаясь выбить мяч. Французскому футболисту оказали медицинскую помощь, ему понадобилась кислородная маска, позже нападающего унесли с поля на носилках. В больнице Матету наложили 25 швов на голову.
Лиам Робертс сможет вновь защищать ворота «Миллуола» 8 апреля в матче 41-го тура чемпионшипа с «Шеффилд Юнайтед».
«Я безоговорочно принимаю красную карточку и свое наказание. Более того, было крайне неприятно наблюдать за предположениями о том, что я намеревался навредить коллеге-профессионалу. Я никогда не выходил на футбольное поле с намерением навредить кому-либо», — приводит слова Робертса пресс-служба «Миллуола» на официальном сайте клуба.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|6
|6
|0
|0
|16-5
|18
|
2
|Арсенал
|6
|5
|0
|1
|10-5
|15
|
3
|Брайтон
|6
|4
|1
|1
|18-5
|13
|
4
|Брентфорд
|6
|2
|4
|0
|12-6
|10
|
5
|Эвертон
|6
|2
|4
|0
|8-5
|10
|
6
|Челси
|6
|3
|1
|2
|15-13
|10
|
7
|Ливерпуль
|6
|2
|3
|1
|7-7
|9
|
8
|Халл Сити
|6
|2
|3
|1
|8-6
|9
|
9
|Лидс
|6
|2
|3
|1
|8-5
|9
|
10
|Ипсвич
|6
|3
|0
|3
|9-12
|9
|
11
|Ньюкасл
|6
|2
|2
|2
|10-13
|8
|
12
|Кристал Пэлас
|6
|2
|1
|3
|9-12
|7
|
13
|Ковентри
|6
|2
|0
|4
|5-11
|6
|
14
|МЮ
|6
|1
|3
|2
|9-9
|6
|
15
|Нот. Форест
|6
|1
|2
|3
|5-8
|5
|
16
|Астон Вилла
|6
|1
|2
|3
|6-11
|5
|
17
|Сандерленд
|6
|1
|1
|4
|6-12
|4
|
18
|Борнмут
|6
|0
|3
|3
|7-13
|3
|
19
|Тоттенхэм
|6
|0
|3
|3
|3-9
|3
|
20
|Фулхэм
|6
|0
|2
|4
|6-10
|2
|17.10
|14:30
|Эвертон – Челси
|- : -
|17.10
|17:00
|Брентфорд – Ливерпуль
|- : -
|17.10
|17:00
|Фулхэм – Халл Сити
|- : -
|17.10
|17:00
|Ман. Сити – Ипсвич
|- : -
|17.10
|19:30
|Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|18.10
|16:00
|Борнмут – Сандерленд
|- : -
|18.10
|16:00
|Брайтон – Кристал Пэлас
|- : -
|18.10
|16:00
|Лидс – МЮ
|- : -
|18.10
|18:30
|Нот. Форест – Арсенал
|- : -
|19.10
|22:00
|Тоттенхэм – Ковентри
|- : -
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|6
|
|
Жоао Педро
Челси
|5
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|4
|П
|
|
Паскаль Грос
Брайтон
|4
|
|
Коди Гакпо
Ливерпуль
|3
|
|
Жоао Педро
Челси
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|3
|1
|1
|
|
Паскаль Стрейк
Брайтон
|4
|1
|1
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|4
|1
|1