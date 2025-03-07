Дисквалификация вратаря «Миллуолла» Робертса продлена до шести матчей

Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение продлить дисквалификацию голкипера «Миллуола» Лиама Робертса до 6 матчей за фол в матче 5-го раунда Кубка Англии с «Кристал Пэлас» (1:3).

На 6-й минуте встречи вратарь в прыжке ударил форварда «Кристал Пэлас» Жан-Филиппа Матета ногой по голове, пытаясь выбить мяч. Французскому футболисту оказали медицинскую помощь, ему понадобилась кислородная маска, позже нападающего унесли с поля на носилках. В больнице Матету наложили 25 швов на голову.

Лиам Робертс сможет вновь защищать ворота «Миллуола» 8 апреля в матче 41-го тура чемпионшипа с «Шеффилд Юнайтед».

«Я безоговорочно принимаю красную карточку и свое наказание. Более того, было крайне неприятно наблюдать за предположениями о том, что я намеревался навредить коллеге-профессионалу. Я никогда не выходил на футбольное поле с намерением навредить кому-либо», — приводит слова Робертса пресс-служба «Миллуола» на официальном сайте клуба.