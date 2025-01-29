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Судейство

Сегодня, 00:01

Дисквалификация игрока «Арсенала» отменена. Его удаление признано ошибочным

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Майлс Льюис-Скелли.
Фото Reuters

Независимая комиссия рассмотрела апелляцию «Арсенала» и отменила трехматчевую дисквалификацию его игрока Майлса Льюиса-Скелли, который был удален за серьезное нарушение правил в игре 23-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (1:0).

Судья Майкл Оливер тогда ошибочно показал красную карточку футболисту лондонцев и удалил его с поля. Видеоарбитр (ВАР) Даррен Ингланд не попытался это исправить и не вмешался в действия рефери.

Футболисты &laquo;Арсенала&raquo; спорят с&nbsp;судьей Майклом Оливером из-за красной карточки Майлсу Льюису-Скелли. Судья ФИФА и болельщик «Ньюкасла» ошибочно удалил игрока «Арсенала»

Льюис-Скелли просто сбил соперника, убегавшего в атаку, неподалеку от штрафной площади «Вулверхэмптона». Его действия можно назвать безрассудными — он действительно нанес удар по ноге. Он сорвал атаку хозяев поля. Но за нарушение правил ему следовало вынести предупреждение, а не удалить.

Решение Оливера привело к громкому скандалу. Ему припомнили то, что он симпатизирует «Ньюкаслу», с которым «Арсеналу» 5 февраля играть в Кубке лиги, а также статистику матчей с участием «канониров», в которых этот рефери часто прибегал к удалениям. А вскоре стало известно, что полиция начала расследование из-за угроз и оскорблений в адрес судьи и его семьи.

В этом сезоне не впервые решение рефери о применении красной карточки признается неверным, а дисквалификация отменяется. Осенью избежал отстранения капитан «МЮ» Бруну Фернандеш, удаленный в игре с «Тоттенхэмом». Позднее был оправдан и футболист «Брентфорда» Кристиан Нергор, получивший красную карточку во встрече с «Эвертоном».

ФК Арсенал (Лондон)
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«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» в АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 22 16 5 1 54-21 53
2
 Арсенал 23 13 8 2 44-21 47
3
 Нот. Форест 23 13 5 5 33-27 44
4
 Ман. Сити 23 12 5 6 47-30 41
5
 Ньюкасл 23 12 5 6 41-27 41
6
 Челси 23 11 7 5 45-30 40
7
 Борнмут 23 11 7 5 41-26 40
8
 Астон Вилла 23 10 7 6 34-35 37
9
 Брайтон 23 8 10 5 35-31 34
10
 Фулхэм 23 8 9 6 34-31 33
11
 Брентфорд 23 9 4 10 42-40 31
12
 МЮ 23 8 5 10 28-32 29
13
 Кр. Пэлас 23 6 9 8 26-30 27
14
 Вест Хэм 23 7 6 10 28-44 27
15
 Тоттенхэм 23 7 3 13 46-37 24
16
 Эвертон 22 5 8 9 19-28 23
17
 Лестер 23 4 5 14 25-49 17
18
 Вулверхэмптон 23 4 4 15 32-52 16
19
 Ипсвич 23 3 7 13 21-47 16
20
 Саутгемптон 23 1 3 19 16-53 6
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1.02 15:30
Нот. Форест – Брайтон
 - : -
1.02 18:00
Борнмут – Ливерпуль
 - : -
1.02 18:00
Эвертон – Лестер
 - : -
1.02 18:00
Ипсвич – Саутгемптон
 - : -
1.02 18:00
Ньюкасл – Фулхэм
 - : -
1.02 20:30
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
2.02 17:00
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
2.02 17:00
МЮ – Кр. Пэлас
 - : -
2.02 19:30
Арсенал – Ман. Сити
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3.02 23:00
Челси – Вест Хэм
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Мохамед Салах

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 19
Эрлин Бреут Холанн

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Ньюкасл Юнайтед

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Ливерпуль

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Энтони Робинсон

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И К Ж
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Джек Стивенс

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 10 2 2
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