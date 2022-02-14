Лес Фердинанд: «Лэмпард и Джеррард заканчивают карьеры, и все говорят, какими тренерами они станут. О Райте и Фердинанде так не пишут»

Директор «Куинз Парк Рейнджерс» Лес Фердинанд рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются темнокожие игроки и тренеры.

«Лэмпард, Джеррард и Руни заканчивают карьеры, и все говорят, какими прекрасными тренерами они станут, — приводит слова Фердинанда The Times. — О Райте, Фердинанде и Инсе медиа так не пишут. Частично это вина владельцев клубов, но они прислушиваются к медиа. Владельцы должны быть выше этого, но так ли это?»

По его словам, инициативы, который предлагает Футбольная ассоциация Англии — всего лишь слова.

«Я уже 30 лет говорю с Футбольной ассоциацией Англии об этом незримом барьере, который стоит перед темнокожими тренерами, но ничего не поменялось», — сказал он.

Ранее министр внутренних дел Великобритании Прити Патель выдвинула на рассмотрение закон, согласно которому за расистские оскорбления в интернете человеку могут запретить посещение футбольных матчей на срок до 10 лет.