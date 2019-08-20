Директор «Арсенала» рассказал, как четыре пропущенных гола в финале Лиги Европы от «Челси» повлияли на трансферную политику клуба

Директор «Арсенала» Джош Кронке заявил, что после поражения в финале Лиги Европы от «Челси» (1:4) было принято решение о проведении более агрессивной трансферной политики.

— Мы знали, что остались без Лиги чемпионов, — цитирует ВВС Кронке. — Мое главное послание Винаю к управляющему директоруи главному тренеру команды Унаи Эмери был следующим: «Давайте будем агрессивными и искать всех, кого только можно найти». Наши ребята вышли на рынок и благодаря своим контактам и фантастической новой команде за кулисами смогли найти талантливых игроков, которые действительно рады играть за «Арсенал».

Напомним, что в случае победы в финале Лиги Европы «Арсенал» получил бы путевку в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА-2019/20. Вместо этого «канониры», заняв пятое место в АПЛ-2018/19 стартуют осенью в Лиге Европы.

Arsenal director Josh Kroenke has revealed conceding four goals in the second half of the Europa League final transformed the Gunners' approach to recruitment this summer.



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