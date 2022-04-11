Диогу Жота прокомментировал результат матча «Ливерпуля с «Манчестер Сити»

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота оценил ничейный матч команды против «Манчестер Сити» (2:2) в 32-м туре АПЛ.

Игра была очень напряженной, «Сити» хорошо играет дома. Мы боролись до конца, пытались играть против них, как они хотели. Мы могли украсть у них один или два мяча и создать свои моменты. Самое главное — это реализация. Вот почему есть футбол, чтобы показывать такие игры, которые очень и очень важны", — цитирует Жоту Sky Sports.

«Манчестер Сити» удержал лидерство в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» идет вторым, отставая на одно очко.