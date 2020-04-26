Диогу Жота обыграл Александра-Арнолда в финале ePremier League Invitational

Форвард «Вулверхэмптона» Диогу Жота победил защитника «Ливерпуля» Трента Александра-Арнолда (2:1) в финале турнира ePremier League Invitational по FIFA 20.

Основное время завершилось вничью — 1:1. Игра длилась до золотого гола, который был забит на 157-й минуте.

Турнир проходил в онлайне с 21 по 25 апреля. В нем участвовали представители всех клубов премьер-лиги. Два клуба («Арсенал» и «Манчестер Юнайтед») были представлены звездными болельщиками, за остальных выступали действующие футболисты.