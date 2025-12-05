Далот: «Разочарован ничьей с «Вест Хэмом». Игра была в наших руках»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот прокомментировал ничью с «Вест Хэмом» (1:1) в матче 14-го тура чемпионата Англии.

«Я разочарован. При счете 1:0 за 30 минут до конца матча нам нужно было гораздо больше контролировать игру. Особенно на «Олд Траффорд». Мы не можем так нервничать, как после гола. Возможно, мы немного небрежно действовали с мячом. Конечно, разочарован ничьей. Игра была в наших руках.

Так быть не должно, потому что 60 минут стараешься открыть счет, а когда забиваешь, нужно продолжать действовать в том же духе, еще больше контролировать мяч, дольше владеть им, чтобы доминировать. Особенно это касается углового, после которого мы пропустили — такого нужно избегать, особенно против команд, которые хорошо играют на контратаках. К сожалению, мы не смогли удержать результат, но в конечном итоге нам нужно думать только о себе — думаю, это скорее наша вина, чем заслуга «Вест Хэма», — цтирует BBC Далота.

«Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка и поднялся на 8-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» идет на 18-й строчке — 12 очков.