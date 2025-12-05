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5 декабря 2025, 03:26

Далот: «Разочарован ничьей с «Вест Хэмом». Игра была в наших руках»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот прокомментировал ничью с «Вест Хэмом» (1:1) в матче 14-го тура чемпионата Англии.

«Я разочарован. При счете 1:0 за 30 минут до конца матча нам нужно было гораздо больше контролировать игру. Особенно на «Олд Траффорд». Мы не можем так нервничать, как после гола. Возможно, мы немного небрежно действовали с мячом. Конечно, разочарован ничьей. Игра была в наших руках.

Так быть не должно, потому что 60 минут стараешься открыть счет, а когда забиваешь, нужно продолжать действовать в том же духе, еще больше контролировать мяч, дольше владеть им, чтобы доминировать. Особенно это касается углового, после которого мы пропустили — такого нужно избегать, особенно против команд, которые хорошо играют на контратаках. К сожалению, мы не смогли удержать результат, но в конечном итоге нам нужно думать только о себе — думаю, это скорее наша вина, чем заслуга «Вест Хэма», — цтирует BBC Далота.

«Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка и поднялся на 8-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» идет на 18-й строчке — 12 очков.

&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; и &laquo;Вест Хэм&raquo; сыграли вничью в&nbsp;14-м туре АПЛ&nbsp;&mdash; 1:1.«Манчестер Юнайтед» не удержал победу над «Вест Хэмом»
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Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2
 Ман. Сити 38 23 9 6 77-35 78
3
 МЮ 38 20 11 7 69-50 71
4
 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5
 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6
 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7
 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8
 Брайтон 38 14 11 13 52-46 53
9
 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10
 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11
 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12
 Ньюкасл 38 14 7 17 53-55 49
13
 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14
 Лидс 38 11 14 13 49-56 47
15
 Кр. Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16
 Нот. Форест 38 11 11 16 48-51 44
17
 Тоттенхэм 38 10 11 17 48-57 41
18
 Вест Хэм 38 10 9 19 46-65 39
19
 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20
 Вулверхэмптон 38 3 11 24 27-68 20
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24.05 18:00 Брайтон – МЮ 0 : 3
24.05 18:00 Бернли – Вулверхэмптон 1 : 1
24.05 18:00 Кр. Пэлас – Арсенал 1 : 2
24.05 18:00 Фулхэм – Ньюкасл 2 : 0
24.05 18:00 Ливерпуль – Брентфорд 1 : 1
24.05 18:00 Ман. Сити – Астон Вилла 1 : 2
24.05 18:00 Нот. Форест – Борнмут 1 : 1
24.05 18:00 Сандерленд – Челси 2 : 1
24.05 18:00 Тоттенхэм – Эвертон 1 : 0
24.05 18:00 Вест Хэм – Лидс 3 : 0
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Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

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Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

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Антуан Семеньо
Антуан Семеньо

Манчестер Сити

 17
П
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 21
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 12
Джаррод Боуэн
Джаррод Боуэн

Вест Хэм

 11
И К Ж
Кристиан Ромеро
Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 23 1 9
Мойсес Кайседо
Мойсес Кайседо

Челси

 33 1 11
Микки ван де Вен
Микки ван де Вен

Тоттенхэм Хотспур

 35 1 9
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