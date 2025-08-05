Футбол
5 августа, 06:23

Далот: «Каждый раз, выходя на поле, я думаю о Жоте»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот признался, что погибший Диогу Жота был для него образцом для подражания.

«Тяжело об этом говорить, но это была тяжелая неделя для меня и для каждого футболиста, который играл с ним. Не могу представить, что пережила его семья. У меня была возможность увидеть их, и это просто ужасно. Нет слов, чтобы описать, когда происходит такая трагедия. Это просто потрясает. Тогда я чувствовал, что все, весь мир, даже те, кто не знал его лично, были потрясены. Это настоящая трагедия. Каждый раз, выходя на поле, я думаю об этом. Даже сегодня я видел футболки с его именем. Его будут помнить вечно, и он этого заслуживает, потому что он был великим человеком и отличным одноклубником.

Диогу был для меня образцом для подражания. Он всегда был тем, кто думал и ставил команду на первое место. Поэтому я всегда буду помнить его таким. Надеюсь, сейчас он обрел покой и покоится там, где он сейчас. Он мог бы играть за любую команду. Когда речь идет о личном, я не смотрю на футболки, которые он надевает. Конечно, я много лет играл с ним в сборной и провел с ним много времени. Так создается эта связь, создаются воспоминания. Вот что я хочу сохранить — хорошие воспоминания. Таким я хочу его запомнить», — сказал Далот на подкасте BBC.

3 июля 28-летний Жота и его 25-летний брат Андре Силва погибли в результате ДТП в Испании.

Диогу Жота
