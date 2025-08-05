Далот: «Каждый раз, выходя на поле, я думаю о Жоте»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот признался, что погибший Диогу Жота был для него образцом для подражания.
«Тяжело об этом говорить, но это была тяжелая неделя для меня и для каждого футболиста, который играл с ним. Не могу представить, что пережила его семья. У меня была возможность увидеть их, и это просто ужасно. Нет слов, чтобы описать, когда происходит такая трагедия. Это просто потрясает. Тогда я чувствовал, что все, весь мир, даже те, кто не знал его лично, были потрясены. Это настоящая трагедия. Каждый раз, выходя на поле, я думаю об этом. Даже сегодня я видел футболки с его именем. Его будут помнить вечно, и он этого заслуживает, потому что он был великим человеком и отличным одноклубником.
Диогу был для меня образцом для подражания. Он всегда был тем, кто думал и ставил команду на первое место. Поэтому я всегда буду помнить его таким. Надеюсь, сейчас он обрел покой и покоится там, где он сейчас. Он мог бы играть за любую команду. Когда речь идет о личном, я не смотрю на футболки, которые он надевает. Конечно, я много лет играл с ним в сборной и провел с ним много времени. Так создается эта связь, создаются воспоминания. Вот что я хочу сохранить — хорошие воспоминания. Таким я хочу его запомнить», — сказал Далот на подкасте BBC.
3 июля 28-летний Жота и его 25-летний брат Андре Силва погибли в результате ДТП в Испании.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|11
|8
|2
|1
|20-5
|26
|
2
|Ман. Сити
|11
|7
|1
|3
|23-8
|22
|
3
|Челси
|11
|6
|2
|3
|21-11
|20
|
4
|Сандерленд
|11
|5
|4
|2
|14-10
|19
|
5
|Ливерпуль
|11
|6
|0
|5
|18-17
|18
|
6
|Астон Вилла
|11
|5
|3
|3
|13-10
|18
|
7
|МЮ
|11
|5
|3
|3
|19-18
|18
|
8
|Борнмут
|11
|5
|3
|3
|17-18
|18
|
9
|Тоттенхэм
|11
|5
|3
|3
|19-10
|18
|
10
|Кр. Пэлас
|11
|4
|5
|2
|14-9
|17
|
11
|Брентфорд
|11
|5
|1
|5
|17-17
|16
|
12
|Брайтон
|11
|4
|4
|3
|17-15
|16
|
13
|Эвертон
|11
|4
|3
|4
|12-13
|15
|
14
|Ньюкасл
|11
|3
|3
|5
|11-14
|12
|
15
|Фулхэм
|11
|3
|2
|6
|12-16
|11
|
16
|Лидс
|11
|3
|2
|6
|10-20
|11
|
17
|Вест Хэм
|11
|3
|1
|7
|13-23
|10
|
18
|Бернли
|11
|3
|1
|7
|14-22
|10
|
19
|Нот. Форест
|11
|2
|3
|6
|10-20
|9
|
20
|Вулверхэмптон
|11
|0
|2
|9
|7-25
|2
|22.11
|15:30
|Бернли – Челси
|- : -
|22.11
|18:00
|Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|22.11
|18:00
|Брайтон – Брентфорд
|- : -
|22.11
|18:00
|Фулхэм – Сандерленд
|- : -
|22.11
|18:00
|Ливерпуль – Нот. Форест
|- : -
|22.11
|18:00
|Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.11
|20:30
|Ньюкасл – Ман. Сити
|- : -
|23.11
|17:00
|Лидс – Астон Вилла
|- : -
|23.11
|19:30
|Арсенал – Тоттенхэм
|- : -
|24.11
|23:00
|МЮ – Эвертон
|- : -
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|8
|
|
Дэнни Уэлбек
Брайтон
|6
|П
|
|
Джек Грилиш
Эвертон
|4
|
|
Мохаммед Кудус
Тоттенхэм Хотспур
|4
|
|
Квилиндси Хартман
Бернли
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Тоте Гомеш
Вулверхэмптон
|8
|1
|2
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|8
|1
|2
|
|
Тревор Чалоба
Челси
|10
|1
|2