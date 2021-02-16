Дин вернется к судейству в ближайшем туре АПЛ

Английский футбольный арбитр Майк Дин назначен главным судьей матча 25-го тура чемпионата Англии «Бернли» — «Вест Бромвич», сообщает лига.

52-летний не работал на матчах прошедшего тура АПЛ из-за того, что ему поступали угрозы убийством после ошибок в предыдущих играх.

В матче 23-го тура чемпионата Англии между «Вест Хэмом» и «Фулхэмом» (0:0) он удалил с поля в концовке игры полузащитника «молотобойцев» Томаша Соучека. 8 февраля красная карточка была отменена.

Дин также работал на игре 22-го тура АПЛ, в которой «Саутгемптон» проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:9). Рефери в этом матче удалил футболистов «Саутгемптона» Александра Янкевица и Яна Беднарека.

Во втором эпизоде Дин сначала не удалил Беднарека, просто назначив пенальти, но решил обратиться к ВАР, посмотрел повтор эпизода и после этого показал защитнику «святых» красную карточку. Позже это удаление также было аннулировано.

Матч «Бернли» — «Вест Бромвич» состоится в субботу, 20 февраля. Начало — в 18.00 (мск).