Хендерсон — о победе в Суперкубке Англии: «Два трофея за три месяца. Это невероятно»

Вратарь «Кристал Пэлас» Дин Хендерсон прокомментировал победу над «Ливерпулем» в Суперкубке Англии — 2:2 (пенальти 3:2).

«Это невероятно. Мы вышли сегодня на поле — они фавориты, у них невероятные игроки, это отличная команда. Два трофея за три месяца. Это невероятно. Давайте продолжим историю. Я люблю важные моменты. Мне нравится этот момент давления», — цитирует 28-летнего англичанина AP.

Хендерсон в серии пенальти отбил два удара в исполнении игроков «Ливерпуля».

Лондонский клуб впервые в своей истории стал обладателем Суперкубка Англии. В сезоне-2024/25 он также выиграл Кубок Англии.