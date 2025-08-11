Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Англия

11 августа, 08:51

Хендерсон — о победе в Суперкубке Англии: «Два трофея за три месяца. Это невероятно»

Павел Лопатко

Вратарь «Кристал Пэлас» Дин Хендерсон прокомментировал победу над «Ливерпулем» в Суперкубке Англии — 2:2 (пенальти 3:2).

«Это невероятно. Мы вышли сегодня на поле — они фавориты, у них невероятные игроки, это отличная команда. Два трофея за три месяца. Это невероятно. Давайте продолжим историю. Я люблю важные моменты. Мне нравится этот момент давления», — цитирует 28-летнего англичанина AP.

Хендерсон в серии пенальти отбил два удара в исполнении игроков «Ливерпуля».

Лондонский клуб впервые в своей истории стал обладателем Суперкубка Англии. В сезоне-2024/25 он также выиграл Кубок Англии.

Футболисты &laquo;Кристал Пэлас&raquo; празднуют победу в&nbsp;матче против &laquo;Ливерпуля&raquo; (2:2, 3:2 по&nbsp;пенальти).Сенсация в Суперкубке Англии! «Кристал Пэлас» хлопнул «Ливерпуль» — не помогли даже многомиллионные Вирц с Экитике
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Кристал Пэлас
Читайте также
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
В Литве указали на нехватку финансирования оборонной сферы
Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
Орбан выразил надежду на скорое завершение украинского конфликта
Овечкин забросил 902-ю шайбу в чемпионатах НХЛ
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ван Дейк — после поражения в Суперкубке Англии: «Есть много вещей, которые мы должны улучшить»

«Ливерпуль» намерен подписать защитника «Брентфорда» Коллинза
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 11 8 2 1 20-5 26
2
 Ман. Сити 11 7 1 3 23-8 22
3
 Челси 11 6 2 3 21-11 20
4
 Сандерленд 11 5 4 2 14-10 19
5
 Ливерпуль 11 6 0 5 18-17 18
6
 Астон Вилла 11 5 3 3 13-10 18
7
 МЮ 11 5 3 3 19-18 18
8
 Борнмут 11 5 3 3 17-18 18
9
 Тоттенхэм 11 5 3 3 19-10 18
10
 Кр. Пэлас 11 4 5 2 14-9 17
11
 Брентфорд 11 5 1 5 17-17 16
12
 Брайтон 11 4 4 3 17-15 16
13
 Эвертон 11 4 3 4 12-13 15
14
 Ньюкасл 11 3 3 5 11-14 12
15
 Фулхэм 11 3 2 6 12-16 11
16
 Лидс 11 3 2 6 10-20 11
17
 Вест Хэм 11 3 1 7 13-23 10
18
 Бернли 11 3 1 7 14-22 10
19
 Нот. Форест 11 2 3 6 10-20 9
20
 Вулверхэмптон 11 0 2 9 7-25 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.11 15:30 Бернли – Челси - : -
22.11 18:00 Борнмут – Вест Хэм - : -
22.11 18:00 Брайтон – Брентфорд - : -
22.11 18:00 Фулхэм – Сандерленд - : -
22.11 18:00 Ливерпуль – Нот. Форест - : -
22.11 18:00 Вулверхэмптон – Кр. Пэлас - : -
22.11 20:30 Ньюкасл – Ман. Сити - : -
23.11 17:00 Лидс – Астон Вилла - : -
23.11 19:30 Арсенал – Тоттенхэм - : -
24.11 23:00 МЮ – Эвертон - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 14
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 8
Дэнни Уэлбек
Дэнни Уэлбек

Брайтон

 6
П
Джек Грилиш
Джек Грилиш

Эвертон

 4
Мохаммед Кудус
Мохаммед Кудус

Тоттенхэм Хотспур

 4
Квилиндси Хартман
Квилиндси Хартман

Бернли

 4
И К Ж
Тоте Гомеш
Тоте Гомеш

Вулверхэмптон

 8 1 2
Рейнилдо Мандава
Рейнилдо Мандава

Сандерленд

 8 1 2
Тревор Чалоба
Тревор Чалоба

Челси

 10 1 2
Вся статистика

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости