Дин Эштон впечатлен игрой «Арсенала» против «Астон Виллы»
Экс-футболист «Вест Хэма» Дин Эштон оценил матч АПЛ между «Астон Виллой» и «Арсеналом». «Каноиниры» вырвали победу со счетом 4:2.
«Впечатляет терпение, которое проявили футболисты «Арсенала» после перерыва. Лондонцы были лучшей командой на поле, они доминировали и упустили несколько возможностей снять вопросы о результате намного раньше. Они гнули свою линию до конца», — цитирует Эштона Talksport.
После 24 туров «Арсенал» лидирует в таблице АПЛ, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на два балла.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|23
|17
|3
|3
|51-23
|54
|
2
|Ман. Сити
|24
|16
|4
|4
|60-24
|52
|
3
|МЮ
|23
|14
|4
|5
|38-28
|46
|
4
|Ньюкасл
|23
|10
|11
|2
|35-15
|41
|
5
|Тоттенхэм
|23
|12
|3
|8
|42-35
|39
|
6
|Брайтон
|22
|10
|5
|7
|39-29
|35
|
7
|Фулхэм
|24
|11
|5
|8
|35-30
|38
|
8
|Брентфорд
|23
|8
|11
|4
|37-30
|35
|
9
|Челси
|23
|8
|7
|8
|23-23
|31
|
10
|Ливерпуль
|22
|10
|5
|7
|38-28
|35
|
11
|Астон Вилла
|23
|8
|4
|11
|28-38
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|23
|6
|8
|9
|21-31
|26
|
13
|Лестер
|22
|7
|3
|12
|36-38
|24
|
14
|Нот. Форест
|23
|6
|7
|10
|18-38
|25
|
15
|Вулверхэмптон
|23
|6
|5
|12
|17-32
|23
|
16
|Вест Хэм
|22
|5
|5
|12
|19-27
|20
|
17
|Лидс
|23
|4
|7
|12
|28-39
|19
|
18
|Эвертон
|23
|5
|6
|12
|17-30
|21
|
19
|Борнмут
|23
|5
|6
|12
|21-44
|21
|
20
|Саутгемптон
|23
|5
|3
|15
|19-40
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.02
|15:30
|
Астон Вилла – Арсенал
|2 : 4
|18.02
|18:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|1 : 1
|18.02
|18:00
|
Брайтон – Фулхэм
|0 : 1
|18.02
|18:00
|
Челси – Саутгемптон
|0 : 1
|18.02
|18:00
|
Эвертон – Лидс
|1 : 0
|18.02
|18:00
|
Нот. Форест – Ман. Сити
|1 : 1
|18.02
|18:00
|
Вулверхэмптон – Борнмут
|0 : 1
|18.02
|20:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|0 : 2
|19.02
|17:00
|
МЮ – Лестер
|- : -
|19.02
|19:30
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|26
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|14
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|8
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|21
|1
|5
|
|
Тайрик Митчелл
Кристал Пэлас
|21
|1
|4
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