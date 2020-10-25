Димитар Бербатов: «Прочитав извинения от Фергюсона, я испытал смешанные эмоции»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поблагодарил многолетнего тренера команды Алекса Фергюсона за предисловие к его автобиографии. Фергюсон согласился написать для книги Бербатова предисловие и в нем извинился за свое решение 9-летней давности. Специалист не поставил Бербатова в состав на финал Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:3) и даже не включил в число запасных.

— Когда я увидел то, что он написал, я испытал смешанные эмоции, — цитирует The Guardian Бербатова. — Нужно быть действительно сильной личностью, чтобы сказать «извини». Тот факт, что он это сделал, показывает, какой человек сэр Алекс. Его слова заставили меня почувствовать себя хорошо. Но я не могу сказать, что был удивлен, потому что я всегда думал, что заслуживал места в том составе для той игры. Но это в прошлом.

Я знаю, что если я когда-нибудь буду тренером и моя команда будет играть в финале кубка, мне придется сделать то же самое не с одним игроком, а с несколькими. Сейчас я пытаюсь смотреть на все с точки зрения тренера.

У нас с Фергюсоном хорошие отношения. Мне не за что его прощать. Я никогда не обижался, я просто был разочарован. Но со временем начинаешь понимать это решение.