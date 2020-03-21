Димитар Бербатов: «Погба знает, что заиграет в любом клубе, если уйдет из «МЮ»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов уверен, что полузащитник Поль Погба сможет заиграть в другом клубе. Ранее в СМИ появилась информация, что француз может вернуться в «Ювентус».

— Погба знает, что всегда найдется команда, которая ждет его, и если он уйдет, будет играть и хорошо играть, — цитирует Goal Бербатова. — Посмотрите на Ромелу Лукаку, вот, что я имею ввиду. У него не получилось в «Юнайтед», и теперь он переродился в «Интер».