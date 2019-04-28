Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов сравнил "красных дьяволов" с "Ливерпулем" и опасается, что его бывший клуб может надолго остаться без титулов, сообщает Daily Mirror.

В последний раз мерсисайдцы выигрывали АПЛ в сезоне 1989/90.

– "МЮ" шесть лет не выигрывал титул в чемпионате Англии? "Красные дьяволы" серьезно уступают "Манчестер Сити", "Ливерпулю" и даже "Тоттенхэму". Не вижу "МЮ" чемпионами на данный момент. Затем будет восемь сезонов, девять, десять... И очень скоро они окажутся в том же положении, что и "Ливерпуль" сейчас. "Манчестер Юнайтед" должен оказать поддержку Уле Гуннару Сульшеру и дать ему свободу в выборе игроков, которых надо приобрести, – цитирует Бербатова Daily Mirror.

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