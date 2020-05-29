Димитар Бербатов: ««МЮ нет смысла подписывать Коутинью, там уже есть Бруну Фернандеш, похожий на него»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов заявил, что «красным дьяволам» не стоит подписывать полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутинью.

— Все думали, что Филиппе отлично проявит себя в «Барселоне», но у него там не сложилось, — приводит Goal.com слова Бербатова. — Иногда надо сделать шаг назад, чтобы двигаться вперед. Коутинью точно перейдет в хорошую команду, но ему необходимо доверие тренера, который строил бы игру через него, чтобы бразилец спокойно делал то, что хочет. Говорят, он может перейти в «МЮ», однако у него есть связь с «Ливерпулем». Его никогда не простят за такой переход, к тому же, сейчас он совсем не нужен «красным дьяволам». У «МЮ» теперь есть Бруну Фернандеш, который очень похож на Коутинью и выглядит многообещающим футболистом. Не вижу смысла подписывать Филиппе.