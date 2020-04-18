Димитар Бербатов: «Могу понять Обамеянга, если он хочет покинуть «Арсенал»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов считает, что футбол состоит из завоевания трофеев. Он готов понять форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга, если ему хочется уйти из клуба.

— Нужно спросить, доволен ли Обамеянг в «Арсенале», и если нет, то я могу понять, почему, — цитирует Goal Бербатова. — Футбол — это завоевание трофеев, а мы все знаем, что «Арсенал» — это команда, которая играет в привлекательный футбол, но в конце концов часто остается с пустыми руками. Это может быть неприятно.