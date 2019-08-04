Димитар Бербатов: "Большую часть времени Лукаку критикуют зря"

Бывший нападающий "Тоттенхэма" Димитар Бербатов выразил надежду, что форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку останется в клубе.

- Я говорил это раньше и повторю еще раз, я его фанат и думаю, что большую часть времени его несправедливо критикуют, - цитирует Sky Sports Бербатова. - Как по мне, он может остаться, ведь когда вы знаете своих товарищей по команде, то лучше понимаете как играть с ним.Надеюсь, что он может остаться, потому что способен многое дать команде.

Ранее 26-летний бельгиец заявил, что не намерен оставаться в клубе. Фаворитом в борьбе за него является "Ювентус", который может обменять 26-летнего бельгийца на Пауло Дибалу. Ранее нападающий отклонил предложение "Наполи".

В сезоне-2018/19 Ромелу Лукаку сыграл в 45 матчах за "Манчестер Юнайтед", забил 15 голов и отдал 4 голевые передачи. Его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 75 миллионов евро, а контракт нападающего с английским клубом будет действовать.

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