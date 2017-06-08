Диегу Коста: "У меня плохие отношения с Конте, ищу новый клуб"

Нападающий "Челси" Диегу Коста заявил, что в скором времени приступит к поискам нового клуба. Форвард подчеркнул, что у него плохие отношения с наставником "синих" Антонио Конте.
– В минувшем сезоне мои отношения с Конте были достаточно плохими, и он ясно дал понять, что не хочет видеть меня в клубе, – цитирует Marca Косту. – Видимо, я был настолько плох, что в "Челси" мне места больше нет. На данный момент я являюсь игроком лондонцев, у меня контракт, но тренер работать со мной не хочет. Мне нужно искать новый клуб.
Отметим, что в минувшем сезоне Коста забил 22 гола за "Челси" во всех турнирах, стал лучшим бомбардиром клуба и помог команде выиграть чемпионат Англии.
Termin79
Балотелли или Коста? Кто хуже?)))
11:38
баламошка
zoolord В спартак, и на выход ананидзе и попова///////////нафиг его) пусть идёт к бомжам участвовать в синхронных прыжках в штафной вместе с Дзюбой.
11:00
zoolord
В спартак, и на выход ананидзе и попова
10:22
Рога и копыта
Странные новости весь сезон про него: то он ругается с тренером и собирается в Китай, то говорит о клевете со стороны журналистов и все счастливы, то опять его не любят. Вали уже, пожалуйста. Нытьё на публику, просто на ровном месте запоротые мячи и симуляции без дела - это всё перекрывает положительные моменты, которых и не так много за все его сезоны в Челси.
10:15
Слоня
Не думаю, что Конте сам откажется от такого игрока. Столь грязный и беспринципный игрок очень полезен на поле, стягивает агрессию на себя и дает свободу другим игрокам группы атаки. Скорее это послание Абромовичу, что в Китае платят больше.
10:10
Невероятный
Не удивительно, что у Конте не сложились отношения с Костой. Такого подлого и грязного футболиста еще поискать. Несмотря на 22 гола за сезон, полностью поддерживаю в этой ситуации Конте - Косте не место в команде, на его место можно найти форварда намного лучше, а Коста пусть уезжает в Китай, там может быть он подойдет.
09:54
shpasic
либо в Зенит, либо в Китай.
09:46
sakusda
ну прямо божий одуванчик,а Конте исчадие ада
09:38
баламошка
Ну ты-то тот ещё гвидон) Один из самых грязных футболёров в мире.
09:07