08:33 | ФУТБОЛ — Англия

Диегу Коста: "У меня плохие отношения с Конте, ищу новый клуб"

9

Нападающий "Челси" Диегу Коста заявил, что в скором времени приступит к поискам нового клуба. Форвард подчеркнул, что у него плохие отношения с наставником "синих" Антонио Конте.

– В минувшем сезоне мои отношения с Конте были достаточно плохими, и он ясно дал понять, что не хочет видеть меня в клубе, – цитирует Marca Косту. – Видимо, я был настолько плох, что в "Челси" мне места больше нет. На данный момент я являюсь игроком лондонцев, у меня контракт, но тренер работать со мной не хочет. Мне нужно искать новый клуб.

Отметим, что в минувшем сезоне Коста забил 22 гола за "Челси" во всех турнирах, стал лучшим бомбардиром клуба и помог команде выиграть чемпионат Англии.

9
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

Termin79

Балотелли или Коста? Кто хуже?)))

11:38

баламошка

zoolord В спартак, и на выход ананидзе и попова///////////нафиг его) пусть идёт к бомжам участвовать в синхронных прыжках в штафной вместе с Дзюбой.

11:00

zoolord

В спартак, и на выход ананидзе и попова

10:22

Рога и копыта

Странные новости весь сезон про него: то он ругается с тренером и собирается в Китай, то говорит о клевете со стороны журналистов и все счастливы, то опять его не любят. Вали уже, пожалуйста. Нытьё на публику, просто на ровном месте запоротые мячи и симуляции без дела - это всё перекрывает положительные моменты, которых и не так много за все его сезоны в Челси.

10:15

Слоня

Не думаю, что Конте сам откажется от такого игрока. Столь грязный и беспринципный игрок очень полезен на поле, стягивает агрессию на себя и дает свободу другим игрокам группы атаки. Скорее это послание Абромовичу, что в Китае платят больше.

10:10

Невероятный

Не удивительно, что у Конте не сложились отношения с Костой. Такого подлого и грязного футболиста еще поискать. Несмотря на 22 гола за сезон, полностью поддерживаю в этой ситуации Конте - Косте не место в команде, на его место можно найти форварда намного лучше, а Коста пусть уезжает в Китай, там может быть он подойдет.

09:54

shpasic

либо в Зенит, либо в Китай.

09:46

sakusda

ну прямо божий одуванчик,а Конте исчадие ада

09:38

баламошка

Ну ты-то тот ещё гвидон) Один из самых грязных футболёров в мире.

09:07