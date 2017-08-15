Диегу Коста трижды просил "Челси" отпустить его в другой клуб

Нападающий "Челси" Диегу Коста за год трижды просил отпустить его в другой клуб, утверждает The Times. Летом 2016 года форвард обращался к руководству, запрашивая трансфер в "Атлетико". Во время зимнего трансферного окна бразилец хотел уйти в "Тяньцзинь". Теперь же футболист снова надеется пополнить состав "матрасников".

Напомним, что Коста был отстранен от работы с основным составом лондонцев. В свою очередь игрок, находящийся в Бразилии, отказался тренироваться с молодежкой "синих". Напомним, что его контракт рассчитано до 2019 года.