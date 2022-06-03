Диегу Коста рассказал, как боролся с застенчивостью у Канте

Экс-нападающий «Челси» Диегу Коста рассказал, что боролся с застенчивостью у бывшего одноклубника Нголо Канте.

«В «Челси» я пытался шутя обнимать Канте. Он очень застенчивый. Я ходил голым в душ и говорил: «Канте, обними меня!», а он в ответ весь: «Нет, нет, Диегу». Он даже не снимает нижнее белье, когда принимает душ», — рассказал Коста в интервью для Canal Pilhado.

Напомним, 34-летний испанец, у которого сейчас нет клуба, выступал за «Челси» с 2014 по 2018 год.