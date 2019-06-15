Дидье Дрогба: "Лэмпард - хороший вариант для "Челси"

Экс-нападающий "Челси" Дидье Дрогба считает, что Фрэнк Лэмпард готов возглавить лондонский клуб. 40-летний англичанин рассматривается в качестве замены Маурицио Сарри.

– Я думаю, что это очень хороший вариант для клуба, – цитирует Goal Дрогба. – Он отлично справился с работой "Дерби Каунти" – вывел команду в финал плей-офф чемпионшипа. Готов ли Лэмпард? Должен ли он ждать, пока ему не исполнится 40 или 50 лет, чтобы быть готовым? Думаю, что все зависит от опыта и желания добиться успеха. Если он чувствует себя готовым, поэтому не думаю, что для него слишком рано работать в "Челси".

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица АПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр