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Дидье Дешам: «У Погба есть повод быть недовольным»

21:41
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о положении полузащитника Поля Погба в «Манчестер Юнайтед».

«Я хорошо знаю Поля, он знаком с требованиями команды, — цитирует Дешама France Football. — У него есть повод быть недовольным из-за ситуации в клубе — из-за игрового времени, из-за позиции. Сейчас у него не лучший отрезок. Он восстановился после травм и коронавируса, что сильно по нему ударило.

Ему нужно найти игровой ритм. Он провел хороший матч в прошлом месяце, был довольно стабилен. Мы не можем сказать, что довольны тем, что происходит у него в клубе. Когда игрок не играет в клубе, разумеется, он очень рад сыграть за сборную. Стараюсь регулировать эти моменты.

Надеюсь, его настрой пойдет вверх. Он приложит к этому все усилия».

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