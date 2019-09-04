Деян Ловрен: «Я очень хотел уйти из «Ливерпуля», но Клопп не дал»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен в интервью Sportske Novosti признался, что очень хотел покинуть клуб, но тренер Юрген Клопп не дал ему этого сделать.

— Я действительно очень хотел уйти, — заявил Ловрен. — Я знал, что дал «Ливерпулю» все, что мог, включая победу в Лиге чемпионов, но теперь далек от стартового состава. Я не тот игрок, который любит сидеть на лавке и получать деньги. Мы встретились с Юргеном Клоппом на прошлой неделе, и он сказал мне: «Послушай, приятель, ты — игрок экстра-класса, и мы не можем тебя лишиться. Ты очень нужен нам».

Я нахожусь в золотом футбольном возрасте, чувствую в себе много сил и энергии. Я готов к новым свершениям и хочу творить их на поле. Некоторые люди утешали меня, дескать я числюсь в большом клубе и получаю огромные деньги, не выходя на поле. Мне такая позиция не по душе, я хочу работать и выходить на поле.

Наконец-то трансферное окно закрылось! Я устал читать, что Деян переходит сюда, Деян поедет туда. Это очень сильно раздражало.

В текущем сезоне Ловрен не провел за «Ливерпуль» ни одной минуты. Минувшим летом хорватом интересовалась «Рома».