Девушка стала причиной драки между Эриксеном и Фертонгеном на тренировке «Тоттенхэма»

Защитник «Тоттенхэма» Ян Фертонген повздорил с хавбеком Кристианом Эриксеном на тренировке и дал тому в глаз, сообщает The Sun.

Поводом для этого могли стать слухи, по которым 32-летний бельгиец переспал с подругой 27-летнего Эриксена. Между двумя игроками сейчас очень напряженные отношения.

Атмосфера в «Тоттенхэме», по сообщению издания, находится в плачевном состоянии: половина игроков не общаются друг с другом. «Шпоры» после 7 туров чемпионата Англии занимают 6 место с 11 очками.