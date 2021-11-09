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Дэвис — о Конте: «Мы не демонстрировали своих лучших качеств, и он знает, как это исправить»

14:21
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Защитник «Тоттенхэма» Бен Дэвис высказался о новом главном тренере команды Антонио Конте.

«Нам нужно над многим работать и многое улучшить. Конте — тренер мирового уровня, который привнесет свои идеи и будет усердно работать с нами, чтобы убедиться, что мы все делаем правильно.

Как игроки, мы отчаянно пытаемся сдвинуться с мертвой точки. Мы не демонстрировали своих лучших качеств, и он знает, как это исправить. Уверен, что после паузы на игры сборных мы будем упорно работать и стараться быть как можно лучше. Не сомневаюсь, что он сможет помочь нам в этом», — приводит слова Дэвиса The Independent.

Итальянец возглавил «Тоттенхэм» 2 ноября. После 11 туров чемпионата Англии команда набрала 16 очков и расположилась на 8-м месте в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://www.independent.co.uk/sport/football/antonio-conte-ben-davies-premier-league-everton-europa-league-b1953736.html

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Екатерина Савостина все материалы автора

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